Van'da ele geçirildi, içerik tespiti için Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da ele geçirildi, içerik tespiti için Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi

Van'da ele geçirildi, içerik tespiti için Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'da, jandarmanın ele geçirdiği, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde, içeriğinin tespit edilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

VAN'da, jandarmanın ele geçirdiği, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde, içeriğinin tespit edilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yurt dışından yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen ve içeriği tespit edilemeyen, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde ele geçirdi. Madde, içeriğinin tespit edilmesi amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title