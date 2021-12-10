Van'da ele geçirildi, içerik tespiti için Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
VAN'da, jandarmanın ele geçirdiği, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde, içeriğinin tespit edilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.
VAN'da, jandarmanın ele geçirdiği, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde, içeriğinin tespit edilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yurt dışından yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen ve içeriği tespit edilemeyen, üzerinde 'Catalyzed Lıquıd Pure' yazan madde ele geçirdi. Madde, içeriğinin tespit edilmesi amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
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