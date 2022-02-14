Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ' Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; biri Afgan olmak üzere 9 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca el konulmuş, göçmen şahısların barındırılmasında kullanılan ve 'Şok Ev' olarak tabir edilen 5 metruk yapı yıktırılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa