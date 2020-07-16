Van'da düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısının ailesine acı haber verildi
Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
16.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:40
Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Ercan Öter, acı haberi baba Mustafa Güzelay'a verdi.
Güzelay ailesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: AA