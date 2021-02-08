Dağlık alanda "drone" ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının bakımı yapıldı
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Dağlık alanda "drone" ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının bakımı yapıldı

08.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:46

Van'ın Erciş ilçesinde dağlık alanda "drone" ile yerleri tespit edilen sokak hayvanları aşılanarak, beslenmeleri sağlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde dağlık alanda "drone" ile yerleri tespit edilen sokak hayvanları aşılanarak, beslenmeleri sağlandı.

Erciş Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilite çalışmaları devam ediyor.

Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler, kırsal bölgelerde bulmakta zorluk yaşadıkları sokak hayvanlarının yerini "drone" ile tespit etti.

Ekipler, ulaştıkları hayvanlara, bulaşıcı hastalıklardan korunması ve vücut dirençlerinin güçlenmesi için aşı yaptı ve mama verdi.

Hasta köpekler de Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavilerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

Veteriner hekim İhsan Nuri Çiftçi, zabıta ekipleriyle her gün sokak havanlarının beslenmesi ve sağlık taramalarının yapılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çiftçi, "Hasta hayvanları tedavi ediyoruz, yavru köpeklerin aşılarını yapıyoruz. Diğer hayvanları da götürüp kısırlaştırdıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Köpekler doğal ortama çabuk adaptasyon sağlayabiliyor. Üşümeleri ya açlıktan ya da hastalıktan olur. Bu nedenle var gücümüzle her tarafa gidip hayvanları besleyip tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Zabıta memuru "drone" pilotu Zerrin Şen de "Bütün alanı dolaşmak yerine drone ile kısa sürede yerini tespit edip hayvana ulaşabiliyoruz. Sokak hayvanları sadece şehir merkezinde değil, geniş arazilerde, dağ yamaçlarında da yaşıyor. Onlara ulaşmak için tüm imkanları kullanıyoruz." diye konuştu.

Dağlık alanda 'drone' ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının bakımı yapıldı
Dağlık alanda 'drone' ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının bakımı yapıldı
Dağlık alanda 'drone' ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının bakımı yapıldı
Dağlık alanda 'drone' ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının bakımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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