Van'da Butik Sokak Çalışmaları

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesince butik sokak çalışmalarına devam ediliyor.

Daha önce Kültür, Şemsiyeli, Kuş Kafesi ve Kahvaltıcılar sokaklarını dizayn ederek butik sokağa dönüştüren belediye, Bahçıvan Mahallesi'ndeki Sıhke Caddesi'nde bulunan sokağı da gerekli standartlara çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bahçıvan Mahallesi'ndeki Sıhke Caddesi'nde bulunan sokağa adı verilen Ercişli Emrah'ın eski zamanlarda yaşamış önemli bir şair olduğu belirtildi.

Sokağın yapılacak çalışmalarla yeniden canlandırılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle yeni ışıklandırma düzeniyle vatandaşlarımızın sokağı sürekli ve güvenli bir ortamda kullanmaları, dolayısıyla da bölge esnafının çalışma işlerliğinin aktifleştirilmesi projenin bir diğer hedefi. Sokakta, Ercişli Emrah'ın tanıtımına dair yazı ve görseller, yeşil amfi, oturma alanları, özel tasarlanmış aydınlatma konsepti, peyzaj çalışmaları ve oturma alanları bulunuyor."

Açıklamada, sokağın eylül ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.