Van'da boş arazide 114 kilo eroin bulundu
17.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:09
VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın operasyonunda, boş arazide 114 kilo eroin ele geçirildi.
VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın operasyonunda, boş arazide 114 kilo eroin ele geçirildi.
Aldıkları ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar İlçesi, Zernek Barajı mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler arazide 3 çuval içerisinde toplam 114 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI