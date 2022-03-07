Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 150 kilo 975 gram eroin, 7 kilo 128 gram esrar, 590 gram sentetik uyuşturucu, 376 gram Afyon sakızı ve 44 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Güncel

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