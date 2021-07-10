Van'da aşı olan vatandaşlara çekilişle ücretsiz konaklama ve kahvaltı imkanı
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Van'da aşı olan vatandaşlara çekilişle ücretsiz konaklama ve kahvaltı imkanı

Van'da aşı olan vatandaşlara çekilişle ücretsiz konaklama ve kahvaltı imkanı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, bugün ve yarın aşılanacak vatandaşlar arasında çekiliş yapacaklarını belirterek, "9 kişiyi eşiyle birlikte 3 otelimizde bir gece misafir edeceğiz.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, bugün ve yarın aşılanacak vatandaşlar arasında çekiliş yapacaklarını belirterek, "9 kişiyi eşiyle birlikte 3 otelimizde bir gece misafir edeceğiz. Aşı olan herkese üye iş yerlerimizden indirimler sağlanacak. Bazı üye iş yerlerimiz ücretsiz kahvaltı hediye edecek." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kentte başlatılan aşı seferberliğine destek için Valilik önündeki çadıra gelen Yüksel ve dernek üyeleri, burada aşılarını yaptırdıktan sonra kentteki aşılanma oranını arttırmak için başlattıkları kampanyayı anlattı.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama oranının az olması sebebiyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Aşı oranının yükselmesinin herkesin sağlığı için faydalı olacağını ifade eden Yüksel, "Ben ilkokulda aşı olacağım gün okula gitmezdim ve her zaman kaçardım. Ama gördüğüm lüzum üzerine aşı fobim olmasına rağmen insanlara, vatandaşlarımıza aşının zararsız olduğunu göstermek için aşı oldum. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Aşılanma oranının çok yüksek olacağına inanıyoruz. Toplu bir şekilde gelmedik. Arkadaşlarımıza azar azar gelin dedik." diye konuştu.

Yüksel, bugün ve yarın aşılanacak vatandaşlar arasında çekiliş yapacaklarını belirterek, "9 kişiyi eşiyle birlikte 3 otelimizde bir gece misafir edeceğiz. Aşı olan herkese üye iş yerlerimizden indirimler sağlanacak. Bazı üye iş yerlerimiz ücretsiz kahvaltı hediye edecek. Ayrıca aşı olmak için gelen herkese meyve suyu ve kek ikramında bulunacağız. Kendi sağlığımız, ailemizin ve vatandaşlarımızın sağlı için herkesin gelip aşı olmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Van'da aşı olan vatandaşlara çekilişle ücretsiz konaklama ve kahvaltı imkanı
Van'da aşı olan vatandaşlara çekilişle ücretsiz konaklama ve kahvaltı imkanı
Van'da aşı olan vatandaşlara çekilişle ücretsiz konaklama ve kahvaltı imkanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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