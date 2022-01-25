Van'da arızaya giden 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı - Haberler
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Van'da arızaya giden 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da arızaya giden 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı

VAN'ın Özalp ilçesinde elektrik arızasına giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanı 4 kişi, karla kaplı bölgede araçlarıyla mahsur kaldı.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde elektrik arızasına giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanı 4 kişi, karla kaplı bölgede araçlarıyla mahsur kaldı. kara saplanan otomobildeki 4 kişi bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından donmak üzereyken kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Bağraçık Mahallesi kırsalında elektrik arızasına giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarının kara saplanınca mahsur kaldı. Araçta bulunan VEDAŞ çalışan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulundu. İhbar sonucu bölgeye sevk edilen ambulans ve karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu donmak üzereyken VEDAŞ ekibine ulaştı. İlk müdahaleleri bölgede yapılan 4 elektrik şirketi çalışanı ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine getirildi. 4 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.


Van'da arızaya giden 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da arızaya giden 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Özalp, Van, Güncel, Haber

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