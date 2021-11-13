Van'da "AB-Türkiye Gençlik İklim Formu Çalıştayı" düzenlendi

VAN (AA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleri ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde "AB-Türkiye Gençlik İklim Formu Çalıştayı" düzenlendi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Necdet Takva, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı açıklamada, iklim değişimi, küreselleşme ve tüketim alışkanlıklarının konuşulduğu bir dönemde kentin de bundan yoğun şekilde etkilendiğini fili olarak görmenin endişesini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanların yaşadıkları yeri yaşanabilir kılması için mutlaka sorumluluk üstlenmeliler ve bu duygu ile Avrupa Birliği Bilgi Merkezimiz önemli bir çalışma yürütüyor. 2005 yılından beri önemli işler, çalışmalar yaptık ama en fazlada duyarlı olmaya çalıştığımız alan özellikle gençler. Çevresel koşullar ve dezavantajlı gruplar bu anlamda Avrupa Birliği Delegasyonu'nun bizlere sağladığı destek için de çok teşekkür ediyorum."

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Akdemir moderatörlüğünde devam eden çalıştayda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Faruk Alaaddinoğlu "İklim ve Kuraklık", Prof. Dr. Menaf Turan "İklim ve Politika", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi doktora öğrencisi Emre Karaduman "İklim ve Turizm" konularında sunum yaptı.

Çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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