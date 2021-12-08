Van'da 48 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arazi aramasında toprağa gömülü 48 kilo eroin ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arazi aramasında toprağa gömülü 48 kilo eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalarla, 7 Aralık günü saat 22.00 sıralarında, Başkale ilçesi kırsalında arazi araması yaptı. Aramalarda toprağa gömülü 4 çuvalda 94 paket halinde 48 kilo eroin ele geçirildi.Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Son Dakika Haberleri
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