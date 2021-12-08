Van'da 48 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arazi aramasında toprağa gömülü 48 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalarla, 7 Aralık günü saat 22.00 sıralarında, Başkale ilçesi kırsalında arazi araması yaptı. Aramalarda toprağa gömülü 4 çuvalda 94 paket halinde 48 kilo eroin ele geçirildi.Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Son Dakika Haberleri

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