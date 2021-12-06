DHA YURT BÜLLTENİ - 7

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'DA 4.9'LUK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR (2)

1) SARSINTI ANI KAMERADA

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anında otelin güvenlik kamerasına yansıyan ve evde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; otelin lobisindeki çiçeğin sallandığı ve müşterilerin odalarından çıktığı anlar yer aldı. Bir evdeki avizenin sallanma anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.