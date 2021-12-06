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DHA YURT BÜLLTENİ - 7

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DHA YURT BÜLLTENİ - 7

VAN'DA 4.9'LUK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR (2)1) SARSINTI ANI KAMERADAVan'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anında otelin güvenlik kamerasına yansıyan ve evde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'DA 4.9'LUK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR (2)

1) SARSINTI ANI KAMERADA

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anında otelin güvenlik kamerasına yansıyan ve evde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; otelin lobisindeki çiçeğin sallandığı ve müşterilerin odalarından çıktığı anlar yer aldı. Bir evdeki avizenin sallanma anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA YURT BÜLLTENİ - 7

DHA YURT BÜLLTENİ - 7

DHA YURT BÜLLTENİ - 7

DHA YURT BÜLLTENİ - 7

DHA YURT BÜLLTENİ - 7

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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