Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, Türkiye'ye İran üzerinden getirilen, çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, Türkiye'ye İran üzerinden getirilen, çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU