Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU - Haberler | Güncel
Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, Türkiye'ye İran üzerinden getirilen, çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, Türkiye'ye İran üzerinden getirilen, çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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