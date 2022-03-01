Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardıVAN Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

VAN (İHA) - Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

VAN Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

Van Bölge Adliyesindeki mesaisini tamamlayıp eşiyle evine doğru gitmekte olan Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, İskele Caddesi Suvaroğlu Kavşağı'nda seyir halinde olan açık kasa hurda eşya taşıyan bir kamyonetin alev aldığını fark etti. Savcı Erden, arabasını park ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren Savcı Erden, sürücünün de hayatını kurtardı.

Araç sürücüsü ve olay yerine gelen vatandaşlar, bir faciayı önleyen Savcı Soner Erden'e teşekkür etti.

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Savcısı, Yangın, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title