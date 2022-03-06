Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu

VAN (İHA) - Van-Bahçesaray karayoluna olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden çığ düştü. Çığın geldiği bölgede ekiplerin 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizleme çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 40 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı. Dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çığın geldiği bölgede 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor.

(Gökhan Murat Göktürk/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel