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Valve, Dota 2 International biletlerini iade ediyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Valve, Dota 2 International biletlerini iade ediyor

Bu yıl gerçekleşecek şampiyonalar seyircisiz oynanma kararı alındığından ötürü erkenden bilet alanların biletleri iade ediliyor.

Bu yılki Uluslararası 2021, Dota 2 dünya şampiyonası seyircisiz olarak yapılacak. Dota 2 geliştiricisi Valve, dün, 2 Ekim'de geçerli olmak üzere 7 Ekim'deki etkinliğin tüm biletlerini iade etti. Etkinlik Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecekti.

Valve'ın açıklamasında, "Romanya'da Covid-19 oranlarının artmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda Bükreş'te yeni yerel kısıtlamaların getirilmesini dikkatle değerlendiriyoruz." İfadesi yer alıyor.

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"Hayranları etkinliğe canlı olarak kabul etmekten başka bir şey istemedik, ancak artık bunu hem izleyicilerin hem de katılımcıların sağlığını ve refahını ön planda tutan bir şekilde yapamayız. Bilet satın alanlara otomatik olarak tam bir geri ödeme yapılacaktır."Diye devam ediyor.

Duyuru, turnuva katılımcıları Team Aster'in birden fazla üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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