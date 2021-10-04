Valve, Dota 2 International biletlerini iade ediyor

Bu yılki Uluslararası 2021, Dota 2 dünya şampiyonası seyircisiz olarak yapılacak. Dota 2 geliştiricisi Valve, dün, 2 Ekim'de geçerli olmak üzere 7 Ekim'deki etkinliğin tüm biletlerini iade etti. Etkinlik Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecekti.

Valve'ın açıklamasında, "Romanya'da Covid-19 oranlarının artmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda Bükreş'te yeni yerel kısıtlamaların getirilmesini dikkatle değerlendiriyoruz." İfadesi yer alıyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

"Hayranları etkinliğe canlı olarak kabul etmekten başka bir şey istemedik, ancak artık bunu hem izleyicilerin hem de katılımcıların sağlığını ve refahını ön planda tutan bir şekilde yapamayız. Bilet satın alanlara otomatik olarak tam bir geri ödeme yapılacaktır."Diye devam ediyor.

Duyuru, turnuva katılımcıları Team Aster'in birden fazla üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri