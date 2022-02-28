VALPARAİSO - Şili'de "Red Bull Monserrate Cerro Abajo" yarışı düzenlendi - Haberler

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VALPARAİSO - Şili'de "Red Bull Monserrate Cerro Abajo" yarışı düzenlendi

AA, Lucas Javier - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarıştan detaylar Kazanan yarışmacıların ödüllerini alması Yarışta dereceye giren bisikletçi ile röportaj Yasışı kazanan Pedro Ferreira ile röportaj VALPARAİSO - Şili'nin Valparaiso kentinde "Red Bull Monserrate Cerro Abajo" isimli bisikletle yokuş aşağı iniş yarışı düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan detaylar

Kazanan yarışmacıların ödüllerini alması

Yarışta dereceye giren bisikletçi ile röportaj

Yasışı kazanan Pedro Ferreira ile röportaj VALPARAİSO - Şili'nin Valparaiso kentinde "Red Bull Monserrate Cerro Abajo" isimli bisikletle yokuş aşağı iniş yarışı düzenlendi. Yarışı Portekizli dağ bisikletçisi Pedro Ferrerira kazandı.

VALPARAİSO - Şili'de Red Bull Monserrate Cerro Abajo yarışı düzenlendi

VALPARAİSO - Şili'de Red Bull Monserrate Cerro Abajo yarışı düzenlendi

VALPARAİSO - Şili'de Red Bull Monserrate Cerro Abajo yarışı düzenlendi

AA / Lucas Javier - Güncel

Valparaiso, Röportaj, Şili, Güncel, Haberler

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