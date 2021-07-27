VALORANT Shift Bas yeni bölümü yayınlandı!
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VALORANT Shift Bas yeni bölümü yayınlandı!

VALORANT Shift Bas yeni bölümü yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

SuperMassive Blaze - Oxygen Esports maçının oyun içi konuşmaları haberimizde!

SuperMassive Blaze - Oxygen Esports karşılaşmasının oyun içi konuşmalarına yer verilen VALORANT Shift Bas yeni bölümü paylaşıldı.

VCT 3. Aşama - 1. Ana Etkinlik Finali'nin oyun içi konuşmaları VALORANT Champions Tour Türkiye YouTube kanalı üzerinden "20 Günde Türkiye Şampiyonu!" başlığı ile yayınlandı. Bölümde göze çarpan noktalardan birisi ise takımların oyun içinde çatışma anında soğukkanlı bir şekilde kalması ve takım arkadaşlarına infoları çok sakin bir şekilde vermesi. Clutch atan oyuncuya verilen destek ise gerçekten takdir edilesi.

Oyun içi konuşmaların, taktiklerin, bağırışmaların ve diğer birçok konuşmanın yer aldığı yeni bölümü aşağıdan izleyebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak hepinize keyifli seyirler dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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