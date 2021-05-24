VALORANT Masters Reykjavik Sunucu Ekibi belli oldu!

Ekipte tanıdığımız birçok isim var!

Ülkemizde ve dünyada adından sıkça söz ettiren FPS oyunu VALORANT Masters Reykjavik Sunucu Ekibi sonunda belli oldu. VALORANT Champions Tour Türkiye Twitter hesabı sunucu ekibinin duyurusunu paylaştı.

Sunucu ekibine göz attığımız zaman görüyoruz ki bu ekip gerçekten "yanıyor". Gerek FPS alanında gerek MOBA alanında tecrübeleri olan bir ekip bizlerle birlikte olacak. İsterseniz şimdi bu ekibe birlikte göz atalım:

Berke "Vlad" Kantürk

Özgür "Root" Alagül

Alican "Karahan" Karahan

Eren "Hetze" Akın

Oğuz "Noel Dayı" Avcı

Bu muhteşem ekiple birlikte finaller boyunca birlikte olacağız. Sunucu ekibine ek olarak "VALORANT Masters Reykjavik" ülkemizdeki farklı 2 yayıncı tarafından daha sunulacak. Bu isimler Ferit Karakaya ve Cantuğ Özsoy. İki isim de Twitch'in önemli isimlerden olup ülkemizde bu turnuvayı sunan ilk Türk yayıncılar olarak tarihe geçecekler.

Playerbros ekibi olarak gerek Riot Games sunucu ekibine gerekse başarılı iki Twitch yayıncımıza başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros