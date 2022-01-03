Valorant'ın yeni ajanı Neon yanlışlıkla sızdırıldı! Neon'un özellikleri neler?

Cuma sabahı, Valorant'a gelecek yeni ajan Neon sızdırıldı. Prime Gaming'in internet sitesinde Valorant ganimetlerinin yer aldığı sayfada yeni ajanın fotoğrafını olması gerektiğinden daha erken paylaşarak yeni ajanı sızdırmış oldu.

Valorant'ın resmi Twitter hesabı, ajanın sızdırılmasından sonra paylaştığı Tweet'te şu sözlere yer verdi: "Görünüşe göre bazılarınız bir sonraki Temsilcimizden daha hızlı olabilirsiniz. İşte paylaşmak için kırpılmamış bir sürüm."

VALORANT YENİ AJANI: NEON

Yayınlanan yeni ajan görselinde neonların yer alması üzerine karakterin adının Neon olarak adlandırıldığı açıklandı. Yeni ajan Neon'un özellikleri henüz paylaşılmadı. Neon, aylardır Valorant oyun içi dosyalarında dolaşan "Sprinter" kod adlı ajandır. İlk olarak Temmuz ayında veri yöneticisi ValorLeaks tarafından ortaya çıkarılan erken bilgiler sonunda Chamber'ın piyasaya sürülmesiyle gölgelendi.

Ancak Riot, Aralık 2021'in başından beri Filipinli Ajan hakkında oyunculara bilgiler damlattı. Neon'un ilk resmi teaser'ı Valorant Champions tanıtım videosunda düştü ses satırıyla: "İstersem gösteririm. Yolumuza düşman mı çıkıyor? Umarım yıldırım çarpması hoşlarına gidiyordur." replikleri yer aldı.

VALORANT NEON ÇIKIŞ TARİHİ

Neon'un Valorant Episode 4 Act 1'in bir parçası olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güncelleme 12 Ocak 2022'de çıkması planlanıyor.

VALORANT NEON YETENEKLERİ

Şu anda Neon'un Valorant'taki yetenekleri hakkında hiçbir ayrıntı yok. Ancak, kod adının Sprinter olduğu ve kitinde yıldırım ve hızla ilgili birçok referans olduğu göz önüne alındığında, oldukça hızlı koşan bir karakter olduğu beklenmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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