Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları!
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Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları!

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Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları!

VALORANT'a 2.06 güncellemesiyle HRTF ses teknolojisi geldi! Valorant HRTF ses teknolojisi nedir?

Valorant'ta daha iyi ses kasabilmeniz için 2.06 yaması ile beraber HRTF ses özelliği eklendi. HRFT özelliğini açarsanız, kulaklıktan çevresel bir ses alabiliyorsunuz ve bu sayede rakiplerin yerini daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz.

VALORANT HRTF SES ÖZELLİĞİ NEDİR?

HRTF, açılımı Head-Related Transfer Function olan, kulağın uzaydaki bir noktadan gelen seslere tepkisini simüle eden ses teknolojisidir. HRTF ses teknolojisi, oyuncunun kulaklığını bir nevi 3 boyutlu bir ses alanına dönüştürerek oyundaki ses kaynağını daha iyi belirmenize yardımcı olan bir teknolojidir.

Riot Games bu özellik üzerinde çalışıp geliştirmeye devam edecektir. Ancak şimdilik HRTF'yi sadece ayak sesleri, yeniden doğmalarda, silah mermi değişiminde ve ölüm maçında yeniden doğmalarda ekin durumda. Geliştiriciler ayrıca performans ve kalite açısından bu özellik etkinken diğer üç boyutlu ses işleme uygulamalarının devre dışı bırakılmasını tavsiye ediyor.

Valorant 2.06 yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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