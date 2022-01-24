Valorant Haven haritası ve Jett, Minecraft'ta tekrardan tasarlandı - Haberler
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Valorant Haven haritası ve Jett, Minecraft'ta tekrardan tasarlandı

Valorant Haven haritası ve Jett, Minecraft'ta tekrardan tasarlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Bir Minecraft oyuncusu, Riot Games'in taktiksel çok oyunculu nişancı oyunu Valorant ile bir araya geldi ve Jett'in ulti modunu denedi.

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı gönderide Valorant'ta yer alan Haven haritasında Jett ajanının bıçak atan ultisi ile zombileri öldürüyor.

Reddit kullanıcısı kurobekuro, Jett'in Valorant'taki tüm yeteneklerini kullanabildiği bir klip paylaştı. Klipte görülen harita aynı zamanda Valorant'ın Haven haritasının birebir kopyası olarak tasarlandı.

Minecraft modderları ve builderları birçok oyunu Minecraft'ta oynanabilir hale getirmektir. Hayal edilebilecek her şey için önemli miktarda seçenek ve mod ile Minecraft modderları ve oyuncuları bir şekilde Minecraft'ta farklı bir oyun zevki yaşatmayı başarıyor.

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Valorant Haven haritasını Minecraft'a indirmek için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Riot Games, Minecraft, Valorant, Gamegar, Güncel, Haber

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