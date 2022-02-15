Valorant grup hazır değil sorunu nedir? Nasıl çözülür?

Valorant'ta karşılaşılan oyuna girmeye çalışırken karşılaşılan "Valoran Grup Hazır Değil" sorunu, Riot Games'in Valorant hata kodları arasında bulunmamaktadır. Peki bu sorunla karşılaşınca ne yapmamız gerekmektedir? Valorant grup hazır değil sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar…

Valorant grup hazır değil sorunu, bağlantı kopması sorunları arasında yer alıyor. Valorant'ın Discrod sunucusunda paylaşılan bilgilere göre "Oyuncuların oyundayken bağlantılarının kopmasına sebep olan sorundan haberdarız ve bunu araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu durumda Valorant'ta grup hazır değil sorunu ile karşılaşan oyuncuların yapabilecekleri pek bir durum bulunmamaktadır. Tek yapılması gereken Valorant teknik destek ekibinin bu sorunu çözmesini beklemektir.