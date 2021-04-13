VALORANT geliştiricisi oyunculardan gelen bazı soruları yanıtladı

Yeni güncelleme ile gelen HRTF özelliği seste kısılma mı yapıyor?

VALORANT'da amacının dışında kullanılan ajan yeteneklerinin farkında olduklarını söyleyen şirket, Omen ve Sage'nin duvar boostları gibi olayları yakından takip ettiklerini oyun düzenini bozmadığı sürece herhangi bir eylem yapmayacaklarını belirtti.

"Oyuncular tarafından istenmeyen şekillerde, bazen harika sonuçlarla ve bazen de düzeltmemiz gereken şekillerde kullanılan birçok Ajan yeteneği gördük. Sage'nin Bariyer Orb'u buna harika bir örnek. Sayısız yaratıcı güçlendirme, yanlamasına engel duvarları ve beklemediğimiz yetenek kombinasyonları gördük."

"Her oyunu heyecan verici kılan yeteneklerin sanal alan doğası arasında oldukça sabit bir çizgide yürüyoruz ve yeni keşfedilen etkileşimlerin söz verdiğimiz taktik oyunu zenginleştirip zenginleştirmediğini veya bozup bozmadığını belirlemeye çalışıyoruz."

—Jay Watford, Baş Karakter Tasarımcısı

Soru: Ajan seçimi esnasında ayar değiştirmeyi etkinleştirebilir misiniz?

Bunun yapılabilir olması gerektiğine katılıyoruz. Bu notu yapılacaklar listemize ekliyoruz. Açıkçası bu soruna gelene kadar listemizde bayağı bir sorun var. Sizi güncel tutacağız.

—Naoise Creaven, Kıdemli Yapımcı

Soru: HRTF, ses seviyesini veya ayak seslerini duymayı azalttı mı? Görünüşe göre uzaktaki adımları duymak artık daha zor ama düşmanları daha kolay tespit edebiliyoruz.

HRTF, ses kısılmasını(mesafeye göre sesin kısılması) veya tıkanmayı (yayıcı ve dinleyici arasındaki nesnelere dayalı filtreleme değişikliği) etkilemez. HRTF'ye uyum sağlamak zaman ve pratik gerektirir.

—Peter Zinda, Ses Direktörü

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Kaynak: Playerbros