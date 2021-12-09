Valorant gece pazarı ne zaman gelecek aralık - Haberler
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Valorant gece pazarı ne zaman gelecek aralık

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek aralık
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Valorant gece pazarı 2021 yılında son kez oyuncular için geliyor. Oyunculara özel olan çıkan bu mağaza Valorant oyuncuları tarafından merakla beklenmektedir. Peki Valorant Aralık gece pazarı ne zaman gelecek. Detaylar haberimizde...

Valorant gece pazarı aralık 2021 programı Valorant topluluğu için hala bir gizemdir, ancak etkinlik genellikle dünya çapında meydana gelen anıtsal olaylar veya Riot Games içinde meydana gelen önemli olaylarla işaretlenir. Peki Valorantgece pazarı Aralık 2021 ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Noel sezonunu yaklaşmasıyla birlikte oyuncular gece pazarının dönüşünü beklemektedir. Etkinlik, Valorant kaplamalarının oyuncuların oynarken silahlarını özelleştirebilmeleri için satın almaları için daha uygun fiyatlı olduğu bir indirim günüdür.

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VALORANT GECE PAZARI ARALIK 2021

Kaplamaların normal fiyatı bazı oyuncular için oldukça pahalı olabilmektedir, bu nedenle Valorant gece pazarında kostümler daha uygun fiyatlara satışa çıkmaktadır. Riot, oyuncular için çoğunlukla gizem olması nedeniyle gece pazarının ne zaman çıkacağını bildirmemektedir. Valorant gece pazarı Aralık 2021'in ne zaman geleceği konusunda henüz tam bir bilgi yok.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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