VALORANT Elo puanını hesaplamak için uygulama geliştirildi!
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VALORANT Elo puanını hesaplamak için uygulama geliştirildi!

07.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:38
VALORANT Elo puanını hesaplamak için uygulama geliştirildi!

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant her geçen gün kitlesini genişleterek büyümeye devam ediyor. Oyundaki gizli MMR sistemi sebebiyle oyuncular ELO değerlerini öğrenemiyordu. Artık Valorant ELO Checker uygulamasıyla oyuncular ELO puanlarını görebilecekler. Uygulamanın nasıl çalıştığı haberin devamında...

Kitlesini her geçen gün bir üst seviyeye taşıyan Valorant, 2020 yılında çıkışını gerçekleştirdiğinden beri çok yol kat etti, ayrıca çekişmeli rekabet moduyla oyuncuları adeta bilgisayarlara kitlemeyi başarıyor. Rekabet modunda mücadele eden oyuncuların her zaman en büyük sorunlarının başında gelen ELO puanlarını görememeleri büyük bir problem haline gelmişti. Riot Games'in de açıkladığı kadarıyla oyunda gizli bir MMR sisteminin olduğunu biliyoruz.Tam da bu noktada geliştirilen uygulama oyuncuların rahatlamasını sağladı.

VALORANT ELO PUANI NASIL HESAPLANIR?

Valorant ELO puanını kontrol etmeyi öğrenmek istiyorsanız, ilk önce uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında uygulamayı sorunsuz bir şekilde açabilmek için şu adımları takip edin;

İndirmelerinizin klasör konumuna gidin.

  • ValorantRankChecker.zip dosyasına sağ tıklayın ve Dosyaları Çıkart seçeneğine tıklayın.
  • ValorantStreamOverlay.exe dosyasına çift tıklayın
  • Uygulama, .NET Core'u indirmenizi gerektiriyorsa, resmi bağlantıya tıklayın ve uygulamayı Microsoft'tan indirin.
  • .NET CORE yüklendikten sonra uygulamaya sağ tıklayın ve Ayarlar'a tıklayın.
  • Bilgilerinizi girdikten sonra Uygula'ya tıklayın.
  • Yenileme zamanlayıcısını 30 saniye veya 60 saniyeye ayarlayabilirsiniz, her iki seçenek de güvenlidir.
  • Uygulamayı kapatın.
  • Uygulamayı tekrar başlatın.
  • Şimdi Valorant ELO'nuzu görebilirsiniz.

Valorant oyuncular için ızdırap olan ELO puanlarını görememeleri bu uygulamayla çözülmüş oldu. Uygulama, 100 puanlık bir sıralama ölçeğini baz alıyor ve bunun üzerinden ortalama bir tahmin yürütüyor. Ek olarak, kazanılan toplam puan sayısı ve oynanılan son üç oyunun puanı da uygulama tarafından gösteriliyor.

Yeni gelecek güncellemelerle uygulamanın doğruluk payını yitirmesi de göz ardı edilmemeli, ancak rekabet seven oyuncuların gelişimlerini takip etmesi uygulamayı verimli kılıyor. Özellikle oyunda son zamanlarda oyuncuların kendilerinden düşük ve yüksek rütbeli kullanıcılarla eşleşmesi tepkilere yol açmıştı. Bu uygulama sayesinde oyuncular maçlara girmeden kimlerle eşleşebileceklerini tahmin edebilecekler.

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