VALORANT Champions Tour Türkiye şampiyonu Fire Flux!
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VALORANT Champions Tour Türkiye şampiyonu Fire Flux!

VALORANT Champions Tour Türkiye şampiyonu Fire Flux!
Bültenler - Haberler | Gamegar

Oluşumunun yalnızca ikinci ayında Türkiye VALORANT Champions Tour şampiyonu olmayı başaran Fire Flux Esports, EMEA finallerinde Türkiye'yi temsil edecek 3 büyük takımdan biri oldu.

Güçlü VALORANT kadrosuyla espor sahnesine hızlı bir giriş yapan Fire Flux Esports, iki ay gibi kısa bir sürede 2021 VALORANT Champions Tour (VCT) 3. Aşama 2. Hafta'sında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

31 Temmuz'da gerçekleşen Büyük Final'de Digital Athletics takımı karşısında ilk harita olan Split'i 11-0 geriye düştükten sonra 12-14 tamamlayıp seriye 1-0 geride başlayan Fire Flux, Icebox haritasını 13-4'lük skorla geçip durumu 1-1'e taşıdı. Breeze haritasını 13-9'luk skorla tamamlayıp seriyi 2-1'e taşıyan Fire Flux, son harita Haven'i 13-11 tamamlayıp seriyi 3-1'e getirdi ve katıldığı ikinci VCT turnuvasında şampiyon oldu. Final maçının MVP'si ise 1.28 KD ve toplamda 81 giriş skoru ile Volkan "sociablEE" Yönal oldu.

Fire Flux, bu şampiyonlukla Türkiye'yi EMEA Challengers Playoff'larında temsil edecek 3. takım olmayı başardı. VCT 3. Aşama 1. Hafta'da SMB ve OXG EMEA Challengers Playoff'ları biletlerini kazanmıştı.

Fire Flux Esports, Büyük Final'de Kaan "Brasco" Elver, Volkan "sociablEE" Yönal, İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı, Toprak "Lauress" Kaynak ve İbrahim "SouhcNi" Sağır' ile mücadele verdi.

VALORANT EMEA Challengers Playoff'ları 12- 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

VALORANT Champions Tour Türkiye şampiyonu Fire Flux!

FIRE FLUX ESPORTS HAKKINDA

Türkiye'nin en yeni espor takımı Fire Flux Esports, her biri kendi alanında lider oyuncu ve antrenörlerden oluşan kadrosuyla milyonların takip ettiği espor dünyasında yerini aldı. Türkiye'nin en popüler oyun yayıncılarından Cantuğ "UNLOST" Özsoy, Türkiye'nin en büyük influencer yönetim ajanslarından TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp ve espor arenasının en deneyimli isimlerinden Salih "Marqnue" Onaran'ın kurucu kadrosunda yer aldığı Fire Flux Esports, güçlü transferlerden oluşan VALORANT oyuncu kadrosunu duyurduğu ilk haftasında Instagram'da 60 bini aşkın takipçiye ulaştı.

Takımın güçlü finansal özgürlükle yola çıkmasını sağlayan yatırımcılar arasında ise sosyal medyanın en sevilen isimlerinden "Uberkuloz" Berk Keklik, en popüler mobil oyunculardan "Egoist Pati" Mehmet Burak Şentürk ve iş insanı Necip Karakaş da bulunuyor.

FIRE FLUX ESPORTS VALORANT KADROSU

  • Salih "Marqnue" Onaran (Koç)
  • Salah "Salah" Barakatt
  • Berk "Rip" Tepe
  • Volkan "sociablEE" Yönal
  • Toprak "Lauress" Kaynak
  • İbrahim "SouhcNi" Sağır
  • İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı
  • Asil "skyLeN" Yalçın
  • Kaan "Brasco" Elver

Kaynak: Bültenler

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