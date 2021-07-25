VALORANT Challengers Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımları belli oldu!
Dün tamamlanan elemeler ile birlikte Ana Etkinlik takımları belli oldu!
Kıran kırana mücadelenin doruklarda hissedildiği VALORANT Challengers Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımları belli oldu.
Dün oynanan "Kapalı Eleme" maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Upper Bracket'tan 2 takım ve Lower Bracket'tan 2 takım olmak üzere 4 takım adını "Ana Etkinlik"e yazdırmayı başardı.
Dün oynanan Lower Bracket maçlarında Ana Etkinlik'e kalmayı başaran takımlar Thunderbolts Gaming ve Digital Athletics oldu. Thunderbolts Gaming, rakibi Team Aurora'yı 2-1'lik skorla yenerken Digital Athletics'de Zero Zone'u 2-1'lik skorla yendi. Upper Bracket'tan çıkan takımlar ise RARE Esports ve Beşiktaş Esports olmuştu.
Maçların tamamlanmasıyla birlikte Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takım ise şu şekilde:
BBL Esports
Fire Flux Esports
OtherSide Esports
Futbolist
RARE Esports
Beşiktaş Esports
Thunderbolts Gaming
Team Aurora
Ana Etkinlik maçlarının başlangıç tarihi ise 27 Temmuz olarak belirlendi.
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Kaynak: Playerbros