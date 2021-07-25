VALORANT Challengers Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımları belli oldu!

Dün tamamlanan elemeler ile birlikte Ana Etkinlik takımları belli oldu!

Kıran kırana mücadelenin doruklarda hissedildiği VALORANT Challengers Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımları belli oldu.

Dün oynanan "Kapalı Eleme" maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Upper Bracket'tan 2 takım ve Lower Bracket'tan 2 takım olmak üzere 4 takım adını "Ana Etkinlik"e yazdırmayı başardı.

Dün oynanan Lower Bracket maçlarında Ana Etkinlik'e kalmayı başaran takımlar Thunderbolts Gaming ve Digital Athletics oldu. Thunderbolts Gaming, rakibi Team Aurora'yı 2-1'lik skorla yenerken Digital Athletics'de Zero Zone'u 2-1'lik skorla yendi. Upper Bracket'tan çıkan takımlar ise RARE Esports ve Beşiktaş Esports olmuştu.

Maçların tamamlanmasıyla birlikte Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takım ise şu şekilde:

BBL Esports

Fire Flux Esports

OtherSide Esports

Futbolist

RARE Esports

Beşiktaş Esports

Thunderbolts Gaming

Team Aurora

Ana Etkinlik maçlarının başlangıç tarihi ise 27 Temmuz olarak belirlendi.

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Kaynak: Playerbros