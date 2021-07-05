VALORANT Challengers Ana Etkinlik sunucuları belli oldu!

Riot Games sunucularıyla damga vurmaya devam ediyor!

Çıkışından bu yana birçok profesyonel oyuncuyu bünyesine katan FPS oyunu VALORANT Challengers Ana Etkinlik sunucuları belli oldu. Bu etkinlikte de sunucu kalitesinden ödün vermeyen Riot Games, toplamda 8 sunucuya görev verecek.

Hepimizin gerek League of Legends maçlarından gerek CS: GO ve VALORANT maçlarındaki sunumlarıyla tanıdığımız 8 isim ise şu şekilde:

Alican "KARAHAN" Karahan

Berke "VLAD" Kantürk

Özgür "ROOT" Alagül

Anıl Can "GTRST" Başaran

Eren "HETZE" Akın

Oğuz "NOELDAYI" Avcı

Ebrar "ROWINCY" Gül

Sencer "SENCEREZ" Başçın

VALORANT turnuvalarının vazgeçilmez üçlüsü KARAHAN, VLAD ve ROOT tekrardan maç anlatımında olurken diğer isimler ise maç önü ve maç sonu konuşmalarına ortak olacaklar gibi görünüyor. VALORANT Challengers Ana Etkinlik ise yarın başlangıç yapacak.

Playerbros ekibi olarak öncelikle sunuculara ve ardından etkinlikte tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros