Valladolid - Huesca maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Valladolid - Huesca maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

29.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:46
Valladolid - Huesca maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İspanya'da futbol heyecan La Liga Maçı ile devam ediyor. Bugün oynanacak oyunda Valladolid - Huesca maçı gerçekleşecek. Valladolid - Huesca maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?oynanacağı ise merak konusu.

Dünya'nın takip ettiği İspanya La Liga bu hafta Valladolid - Huesca maçı oynanacak. Farklı ülkelerde yayınlanacak olan Valladolid - Huesca maçı Türkiye'de de yayınlanacak. Peki Valladolid - Huesca maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu futbol severlerin en çok merak ettiği sorular arasında.

VALLADOLİD - HUESCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga Valladolid - Huesca maçı karşılaşması Valladolid'da, José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak. Valladolid - Huesca maçı, D-Smart 77, Spor Smart, Bilyoner TV ve web üzerinden de izlenebilecek.

VALLADOLİD - HUESCA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

29 Ocak bugün oynanacak İspanya La Liga Valladolid - Huesca maçı, Türkiye saatiyle 23:00'da başlayacak.

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