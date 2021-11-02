Valizdeki hoparlörde uyuşturucu ele geçirildi; 2 İranlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da polis, valizdeki hoparlöre gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Valizin sahibi İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kütahya yolunda denetim yaptı. Uygulamada İran uyruklu M.K. (25) ve S.A. (23) şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin valizinde yapılan aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.