"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
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"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"

Gazetedeki ölüm ilanlarıyla valilik kararnamelerini takip ederek hem belediye kurumlarından hem de vatandaşlardan para talep eden çete çökertildi. Kendisini vali olarak tanıttığı iddia edilen H.A., basın mensuplarının pişman mısınız sorusuna, 'Hayır, pişman değilim, yine çıksam yine yaparım' dedi.

28.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:35

Konya'da gazetelerdeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip edip kendilerini vali olarak tanıtarak vatandaşlardan, iş adamlarından ve çeşitli kurumlardan engelliler için tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandıran çete polisin Konya merkezli 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Alınan bilgiye göre, Konya'da bir iş adamı, kendisini telefonla arayıp vali olduğunu söyleyen bir kişinin, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek para talep etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kendisini vali olarak tanıtan H.A. ile sözde özel kalemi olan S.B. ve K.A.'yı tespit etti. Şüphelilerin birçok ilde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, tespit ettiği bağlantıların ardından düğmeye bastı. Polis ekipleri, Konya merkezli olan ve Kocaeli ile İstanbul'u da kapsayan eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

1 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Operasyon kapsamında, kendisin vali olarak tanıtan H.A.'nın yanı sıra aralarında sözde özel kalemleri ve uzman çavuş İ.A.'nın da bulunduğu 16 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemler aracılığıyla kamu kurumlarını, iş adamlarını ve belediyeleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

SİCİLLERİ KABARIK

Şüphelilerin dolandırmak için aradığı bir kişinin tapu müdürlüğünde olduğu sırada, tapu müdürlüğünün arayıp kendisini vali gibi göstererek işlemlerini hızlandırdığı ve ardından aradığı kişiyi dolandırdığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin ise yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 41 suç kaydının olduğunu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyenin yolunu tuttu.

"YİNE ÇIKSAM YİNE YAPARIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken basın mensuplarının sorularına yanıt veren ve çetenin lideri olduğu iddia edilen H.A., kendisine yöneltilen "pişman mısınız" sorusuna, "Hayır, pişman değilim, yine çıksam yine yaparım" dedi.

'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
SAKİNE SAĞLIK: tebrik ediyorum. . . . delikanlı adam mış. . . dediğinide yapacak . . ahan da buraya yazdım.
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FATİHİN FEDAİSİ: Ulkemizde isyerlerini yonetenlerin zeka seviyesi de bu olayla gun yuzune çıkmıştır ?? ulan adam valiyim demis hic bir malak ta merak edip google yazip arastirmamis. Adam siz 1 verin ben size 100 verecem demistir bizim cooook zeki finans uzmani is malaklarimiz pardin adamlarimiz da atlamistir.bir iscisinin 100 tl paraya ihtiyaci olsa vermeyen dingiller daha beter olun.
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BEHCET: Suç işleyenlerin büyük çoğunluğu pişman değil neden acaba yaşam tarzındanmı yargıdanmı araştırılmalı
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