Valimiz Ünlü, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u Kabul Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valimiz Ünlü, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u Kabul Etti

Valimiz Ünlü, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Enver Ünlü, yeni yıl dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencimize ayakkabı hediye eden FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u makamında ağırladı.

Valimiz Enver Ünlü, yeni yıl dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencimize ayakkabı hediye eden FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'u makamında ağırladı.

FLO Mağazalarının gönderdiği 1. 204 çift ayakkabı, 11 ilçemizdeki 33 okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu'nun da hazır bulunduğu kabulde Genel Müdür Bayraksoy'a teşekkür eden Valimiz Ünlü; "FLO Mağazalarının İyilik Hareketi Projesiyle böyle bir hayıra vesile olmalarından ziyadesiyle memnuniyet duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title