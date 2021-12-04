Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. - Haberler
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Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

MUĞLA (Habermetre) - Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette engelli vatandaşlarımız ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Devletin tüm imkanları ile engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

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