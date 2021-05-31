Valimiz Sayın Mehmet Makas, Altınbaşak Belde Belediyesini Ziyaret Etti
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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Altınbaşak Belde Belediyesini Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Altınbaşak Belde Belediyesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Belde Belediyesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Belde Belediyesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Belde Belediye Başkanı Haydar Polat ile görüşen Sayın Valimiz, beldede yürütülen çalışmalar hakkında birifing alarak, belde sakinlerinin istek ve sorunlarını dinledi.

Ziyarette Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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