Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresince grup köy yollarında sürdürülen sathi asfalt kaplama çalışmalarını denetledi (07.07.2021)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresince grup köy yollarında sürdürülen sathi asfalt kaplama çalışmalarını denetledi (07.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresince grup köy yollarında sürdürülen sathi asfalt kaplama çalışmalarını denetledi (07.07.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi tarafından sathi asfalt kaplama çalışması başlayan merkeze bağlı Yaylacık, Kocaköy ve Alagöz grup köy yollarında ve sathi asfalt kaplama çalışması başlayacak olan Tepesuyu, Küçüksütlüce ve Büyüksütlüce grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi tarafından sathi asfalt kaplama çalışması başlayan merkeze bağlı Yaylacık, Kocaköy ve Alagöz grup köy yollarında ve sathi asfalt kaplama çalışması başlayacak olan Tepesuyu, Küçüksütlüce ve Büyüksütlüce grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve özel idare yetkilileriyle birlikte yollarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Valimiz, çalışmaların titiz bir şekilde sürüdürülmesi ve hızlı tamamlanması yönünde talimatlarda bulundu.

Yolları yapılan köylerin muhtarlarıyla da bir süre sohbet eden Valimiz, sorun ve taleplerini dinledi. Valimiz, yapım çalışmasında bulunan özel idare personeliyle de görüşerek tatlı ikramında bulunarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresince grup köy yollarında sürdürülen sathi asfalt kaplama çalışmalarını denetledi (07.07.2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:15:21. #1.14#

title