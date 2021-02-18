Valilik ilçe ilçe uyardı; soğuk hava bir müddet daha İstanbul'da

İstanbul Valiliği meteorolojik verilere göre kentte havanın aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmurlu olacağını duyurdu. Cuma gecesinden cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don bekleniyor.

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:



Bakırköy 6°

Şişli 6°

Sarıyer 4°

Ümraniye 4°

Kartal 5°

Sancaktepe 5°

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bakırköy 2°/ 5°

Şişli 2°/ 6°

Sarıyer 1°/ 4°

Ümraniye 0°/ 4°

Kartal 2°/ 6°

Sancaktepe -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Bakırköy -1°/ 6°

Şişli -2°/ 7°

Sarıyer -3°/ 5°

Ümraniye -6°/ 5°

Kartal -1°/ 7°

Sancaktepe -6°/5°

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):

Çatalca Radar Sahası : 38 cm

Ümraniye : 23 cm

Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm

Kartal (Bölge Md.) : 3 cm

Sarıyer : 3 cm

İstanbul Havaalanı : 2 cm

MeteoUyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.