Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı
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Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı

Isparta'da, tarım işçilerinin çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ın maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması, Vali Ömer Seymenoğlu'nun dikkatinden kaçmadı. Vali Seymenoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı "Kötü örnek olmuşsunuz. Eminim tekrarlanmaz" diyerek uyardı.

Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı
21.09.2020 13:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:44

Vaka sayısının arttığının Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla koronovirüs tedbirlerine uymadan çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu fotoğrafın altına uyarı niteliğinde bir yorum yaptı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ın çocuklarla çektirdiği ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf görenlerin dikkatini çekti. Fotoğrafta Müdür Yılmaz ve çocukların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu gördüğü fotoğraf karşısında kayıtsız kalamayarak şu yorumu yaptı:

"KÖTÜ ÖRNEK OLMUŞSUNUZ"

"Müdür bey, çocukları sevindirmek, onlarla bir arada olmak dünyada yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesidir. Ancak Covid-19 salgınının çok hızlıca arttığı bu günlerde örnek olmanız gerekirken maalesef kötü bir örnek olmuşsunuz. Eminim ki özellikle bu günlerde tekrarlamazsınız."

Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı

"ÇOCUKLARI GÖRÜNCE UNUTMUŞUZ"

İl Müdürü Ömer Yılmaz ise Vali Seymenoğlu'nun bu çıkışı karşısında, "Çocukları görünce maskeyi unutmuşuz Sayın Valim" dedi.

Validen maske ve sosyal mesafeyi unutan milli eğitim müdürüne uyarı

Kaynak: Haberler.com

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