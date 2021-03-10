Vali Yılmaz nostaljik eğitim malzemeleri sergilenen müzeyi gezdi
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Vali Yılmaz nostaljik eğitim malzemeleri sergilenen müzeyi gezdi

10.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Vali Yılmaz nostaljik eğitim malzemeleri sergilenen müzeyi gezdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eğitim müzesine dönüştürülen tarihi köy enstitüsü binasını gezip, yıllar önce derslerde kullanılan malzemeleri inceledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eğitim müzesine dönüştürülen tarihi köy enstitüsü binasını gezip, yıllar önce derslerde kullanılan malzemeleri inceledi.

1940 yıllarında yapımı tamamlanarak eğitim öğretim hayatına başlayan Düziçi Eğitim Enstitüsü kampüsünde incelemede bulunan Vali Erdinç Yılmaz, şuanda müze olarak kullanılan alan ve kampüs içerisinde yer alan okullar hakkında bilgiler aldı. Müze binasını hakkında Düziçi Fen Lisesi Müdürü İsmail Gökçeli'den bilgi alan Vali Yılmaz'a daha sonra Köy Enstitüsüne ait olan binanın restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü bilgisi verildi. Ayrıca müze içerinde sergilenen yıllar önce derslerde kullanılan müzik, deney ve tarım aletleri ile biyoloji dersinde kullanılan böcekler, kuşlar, sürüngenler, bitki türleri, taş örnekleri ve ayrıca o yıllara ait olan fotoğraflar hakkında bilgi verildi.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz "1940 yılında yapılmış ve eğitim öğretime başlamış Düziçi Eğitim Enstitüsü alanındayız. O günlerde eğitimde kullanılan ders araç gereçleri, dokümanları bugün Eğitim Müzemizde sergileniyor. Müzemiz, eğitim alanında çok önemli hizmetler verecek nitelikte kendine has, orijinal bir müze. Bugün Eğitim Müzemizi gezmekten, tam bir eğitim kampüsü olan bu alanı incelemekten çok mutlu oldum. İnanıyorum ki bu alan insanlarımıza eğitim alanında önemli hizmetler vermeye devam edecektir." diye konuştu. - OSMANİYE

Vali Yılmaz nostaljik eğitim malzemeleri sergilenen müzeyi gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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