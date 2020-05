Vali Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk'tan engelli ailesine ziyaret Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile eşi Meral Doruk, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla doğuştan engelli kardeşler ile kanser hastası babalarını evlerinde ziyaret etti.

Doruk çifti, aileye ziyaretlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak, maske taktı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek gerçekleştirdi.

Doruk çifti, il merkezi Çarşı Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yürüme engeli bulunan Volkan (28) ve Muhammed (21), kardeşler ile kanser hastası babaları Taner ve eşi Melice Özşeker'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melice Özşeker, "3 evladım var. 2 oğlum doğuştan yürüme engelli, 10 yaşındaki kızım ise çok şükür sağlıklı herhangi bir problemi yok. Eşimde kanser hastasıdır. Hepsine kızım ile ben bakıyorum. Eşim yaklaşık 1 yıl önce kanser hastalığına yakalandı. Eşimin tedavisi iyi gidiyor. Şu anda yürüyemiyor ancak kısa zamanda tekrar eski sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Engelli çocuklarımın bakımı konusunda eşim bana çok yardımcı oluyordu. Çok zor günler geçirdik. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman bizlerin yanında olduk. Her türlü sağlık sorunlarımızla ilgilendi. Hiç kendimizi yalnız hissetmedik. Rabbime şükürler olsun. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum." diye konuştu.

Melice-Taner Özşeker çifti ile bir süre sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Doruk çifti, engelli kardeşlerle yakından ilgilendi.

Özşeker çiftinin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, her zaman kendilerinin hizmetinde olduklarını söyledi. Devletin ve hükümetin engellilere ve ailelerine 2002 yılından sonra birçok hak ve kolaylıklar tanıdığını belirten Vali Doruk, devlet olarak her zaman engelli ve ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi. Devletin kapılarının engelliler ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunu aktaran Doruk, "Valilik olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayatta karşılaştıkları sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Doruk, engelli kardeşler ile küçük kız kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş hazır bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İHA