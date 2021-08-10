Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı