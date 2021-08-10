Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya,  Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan  Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile  Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.


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Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Vali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
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