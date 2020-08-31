İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
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İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirler bugün yürürlüğe girdi. Kapalı alanlarda sünnet düğünü nişan ve kına gecesi organizasyonları yasaklandı, nikah ve düğünlerde ise salonlara 3'te 1 oranında ziyaretçi alınacak.

31.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da düğün merasimlerinde alınan yeni önlemleri içeren İl Hıfzıssıhha Meclisinin 84 sayılı kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

SÜNNET DÜĞÜNÜ, NİŞAN, KINA GECESİ SADECE AÇIK ALANLARDA SERBEST

Paylaşımında "Düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı." diyen Yerlikaya, "İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. merasimlerle ilgili ilave tedbirlerin alındığı karara göre; kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir. Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

"VİRÜSLE MÜCADELEDE SADECE KENDİ HAYATIMIZDAN SORUMLU DEĞİLİZ"

Vali Yerlikaya'nın açıklamasının devamında, "Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde; Oyun ve dans olmayacak. Kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır. Alınan tedbirler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Mutluluğunuz, sevdiklerinizin sağlığını tehdit eder hale gelmesin. COVİD-19 salgınıyla mücadelede başarı için empati, sabır ve anlayış çok önemli. Gerekli hassasiyeti göstererek mutluluğunu sevdikleri ile birlikte yaşayacak tüm hemşerilerimi tebrik ediyorum. Mutluluğunuzun daim olabilmesi için korona virüs tedbirlerine riayet etmeniz çok önemli. Sevinç ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere davet ettiğiniz kişilerin ve toplumun sağlığı için lütfen sorumlu davranalım. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. Tedbirlerle virüse yayılım şansı tanımayalım. Sosyal hayatımızı kontrollü yaşayalım. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (13)
MUSTAFA: MAYISTA GENÇ BİR KIZ İÇİN EN BÜYÜK HAYAL OLAN KINA-NİŞAN VE DÜĞÜNÜ COVID SEBEPLİ ERTELEDİK. EYLÜL 18 GUN ALDIK PARALAR ODEDİK DAVETIYELER BASIP DAĞITTIK 10 GUN KALA ŞİMDİ İNE İPTAL NOLACAK ŞİMDİ YAXIK DEĞİLMİ. OTELLER RESTORANLAR AVM RESORANLARI TURISTIK YERLER DEİZLER TIKLIM TIKLIM GARIBIN DÜĞÜNDE VERECEĞİ PİLAVMI ÇOK GELİD. YAZIKLAROLSUN SIZIN ADALETİNİZE
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ÖNLEMLER: BÜTÜN İLLERDE VE ÖZELLİKLE BÜYÜKŞEHİRLERDE DE OLSA BU KISITLAMALAR EN ÇÇOK DA İZMİR İLİ
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HOCA: Sokakta beraber yürüyen sevgililer görünce sinirleniyorum onların kavga edip ayrılması için her gün dua ediyorum.
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