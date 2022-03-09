Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı - Haberler

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Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verileri sosyal medya hesabında paylaşarak vatandaşları uyardı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verileri sosyal medya hesabında paylaşarak vatandaşları uyardı.

Vali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya hesabında paylaşımında, "10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" uyarısında bulundu.

(İHA)

Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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