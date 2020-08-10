Vali Yazıcı'dan Sakatlar Derneği Başkanı Uslu'ya büyük jest Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a 'Hayırlı olsun' ziyaretine gelen Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'nun kendisine hediye olarak getirdiği anlamlı plaketi Vali Şıldak, Başkan Uslu'nun boyunun kısa olması sebebi diz çökerek aynı boya gelerek alması Balıkesir'de büyük ilgi ve taktir gördü.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a 'Hayırlı olsun' ziyaretine gelen Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'nun kendisine hediye olarak getirdiği anlamlı plaketi Vali Şıldak, Başkan Uslu'nun boyunun kısa olması sebebi diz çökerek aynı boya gelerek alması Balıkesir'de büyük ilgi ve taktir gördü.

Vali Hasan Şıldak'a Hoş geldiniz ziyaretleri kapsamında ziyaretler devam ediyor. Vali Şıldak'ı Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Vali Şıldak'a ziyaret esnasında engelli sanatçının yaptığı sakat arabalı plaket hediye eden Başkan Zeki Uslu'nun boyunun kısa olması sebebi ile Vali Şıldak jest yaparak Başkan Uslu'dan plaketi aynı boya gelmek için dizlerinin üzerine çökerek alması büyük beğeni ve taktir topladı. Vali Şıldak ziyaret esnasında Başkan Uslu ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA