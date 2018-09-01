Vali Yavuz ve Milletvekili Balta, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama İl Temsilciliğini Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama İl Temsilciliğini ziyaret eden Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İl Temsilcisi Metin Güneş ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yavuz daha sonra Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama personeli ile sohbet etti. Görüşmenin ardından Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama İl Temsilcisi Metin Güneş, Vali Yavuz ve Milletvekili Balta'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. - TRABZON