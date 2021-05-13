Vali Yardımcısından polislere çikolata ikramı
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Vali Yardımcısından polislere çikolata ikramı

Vali Yardımcısından polislere çikolata ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergin,uygulama noktalarını ziyaret, polis ekiplerine çikolata ikramında bulundu.

Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergin,uygulama noktalarını ziyaret, polis ekiplerine çikolata ikramında bulundu.

Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Ramazan Bayramı nedeniyle polis uygulama noktalarına ziyaret etti. Ardından Ergi, polis ekiplerinin bayramını kutlayarak çikolata ikramında bulundu. Ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, ekiplerden uygulamalar hakkında bilgiler alarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Yardımcısı Hüseyin Ergin'in akşam saatlerine kadar kent merkezinde ki bütün uygulama noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor - ZONGULDAK

Vali Yardımcısından polislere çikolata ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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