Vali Yardımcısı Kubalı, Kadın Çiftçilerle Buluştu

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'nda kadın çiftçilerle bir araya gelen Vali Yardımcısı Kubalı, "Üretim bu ülke için büyük önem arz ediyor. Siz burada hem kadın, hem çiftçi hem de ürettiklerinizi satıyorsunuz. Kadın çiftçilerimizin de bir araya gelerek hem üretimde adlarından söz ettirmeleri hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak istemeleri bir gurur kaynağı. Ben bu oluşum için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kadın çiftçilere kooperatifleşme önerisinde bulunan Kubalı, şunları kaydetti:

"Dernekler Kanunu'na göre kadınlarımızın ürettiği ürünlerin gelirini dernek hesabından almaları gibi bir durum söz konusu değil, bunu işletmeye çevirerek sağlayabilirsiniz ya da benim fikrim örgütlenerek bir kooperatif kurmanız olur. Çünkü kooperatif olduğu zaman kazanılanı pay edebiliyorsunuz. Burada asıl önemli olan örgütlenerek bir arada olabilmeniz ve gördüğüm kadarıyla bunu da başarıyorsunuz."

Ardından Kubalı, kadın çiftçilerin ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı.