Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı
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Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı

07.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:11
Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı

Mardin Vali Yardımcıları Recep Aydın ve Birkan Tatlısöz koordinasyonunda korona virüs denetimleri gerçekleşti.

Mardin Vali Yardımcıları Recep Aydın ve Birkan Tatlısöz koordinasyonunda korona virüs denetimleri gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığının 'Kontrollü Sosyal Hayat' kapsamında tüm yaşam alanlarında "Sağlık için Hepimiz için" sloganıyla başlattığı maske ve sosyal mesafe denetimine vali yardımcılarının yanı sıra il jandarma komutan yardımcısı Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Şenyurt ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Servet Yıldız katıldı. Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen denetimlerde yolcuların HES kodu kontrol edilirken maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Maske kullanımının ve kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekilen denetimde Vali Yardımcısı Recep Aydın, "İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında arkadaşlarımız ile birlikte maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına devam etmesi gerekiyor. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Mardinli vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - MARDİN

Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı
Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı
Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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