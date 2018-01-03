Vali Yaman Kızıltepe'de Ziyaretlerde Bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.





Yaman, beraberinde 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.





Yaman burada İlçe Emniyet Müdürlüğünde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların yer aldığı huzur toplantısına katıldı.





İlçede yapılan hizmetlerin anlatıldığı toplantıda, katılımcılar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.





Sorun ve önerilerini dinleyen Yaman, daha sonra beraberindekilerle esnafı ziyaret etti.