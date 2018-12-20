Vali Vekili Aslan, Başkale'de Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Van Vali Vekili Sinan Aslan, Başkale ilçesinde terörle mücadele operasyonlarını yürüten güvenlik güçlerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve diğer güvenlik bürokrasisi yetkilileriyle birlikte ziyaret ettiği ilçede, ilk olarak hükümet konağına giden Vali Vekili Aslan, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve ilçe protokolünce karşılandı. Daha sonra beraberindekilerle Kaymakam Solak'ın makamına geçen Aslan, burada ilçede yürütülen belediye ve kaymakamlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Grup Amirliği ziyaretlerinde, personelle bir araya gelen Aslan, gerek ilçenin huzur ve güvenliğinin tesisinde gerekse terörle mücadelede gösterdikleri başarıdan dolayı emniyet mensuplarını tebrik etti. Merkez Başkale İlkokulu'na da geçerek burada sınıfları gezen ve öğretmenlerden bilgi alan Aslan, beraberinde getirdiği oyuncak ve kırtasiye malzemeleriyle minik öğrencileri sevindirdi.

Van şehir merkezinden Başkale'ye taşınan ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı adını alan birliğe gerçekleştirdiği 'hayırlı olsun' ziyaretinin ardından, aynı yerleşkede konuşlu Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığında Mehmetçik ile bir araya gelen Vali Vekili Aslan, yaptığı selamlama konuşmasında devletin ve ildeki temsilcileri olarak kendilerinin, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Başkale'de kendileriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Aslan, "Son dönemde özellikle Tahıl ve Tuluklu bölgelerinde göstermiş olduğunuz üstün başarı ve gayretlerden dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Bu başarılı operasyonlarla, ele geçirdiğiniz mühimmatın, olası saldırılarda kullanılmasının da önüne geçmiş oldunuz. Başarılarınızın önümüzdeki dönemde de artarak devamını diliyorum. Burada hem Başkale'nin hem Van'ımızın emniyeti olarak bulunan sizlerle gurur duyduğumuzu ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun, hepinizi korusun" diye konuştu.

Vali Vekili Sinan Aslan ve beraberindeki heyet, temasların ardından ilçeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA